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25 Haziran 2017 Pazar günü yayınlandı
İngiltere'de bir araç bayramlaşan kalabalığın arasına daldı! Haberi
İngiltere'nin Westgate Road bölgesinde bir caminin yakınlarında bayramlaşan cemaatin arasına bir araç daldı.
İngiltere'nin Newcastle kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı.
Daily Mail'deki habere göre Westgate Road bölgesinde gerçekleşen olay bir caminin yakınlarında gerçekleşti. Kalabalıktaki insanların, camiden çıktıktan sonra bayramlaşan aileler oldukları belirtildi.