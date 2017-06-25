İngiltere'de bir araç bayramlaşan kalabalığın arasına daldı!



İngiltere'nin Newcastle kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı.



Daily Mail'deki habere göre Westgate Road bölgesinde gerçekleşen olay bir caminin yakınlarında gerçekleşti. Kalabalıktaki insanların, camiden çıktıktan sonra bayramlaşan aileler oldukları belirtildi.

