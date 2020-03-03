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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
İdlib'de TSK destekli SMO, rejim tankını vurdu

İdlib'de TSK destekli SMO, rejim tankını vurdu

TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatı kapsamında İdlib'in güney kırsalındaki Kafr Nabl köyünde rejime ait bir tankı tanksavar füzesiyle imha etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatı kapsamında İdlib'in güney kırsalındaki Kafr Nabl köyünde rejime ait bir tankı, tanksavar füzesiyle vurdu. Saldırıda rejime ait tank imha edilirken, çok sayıda rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Tanksavar Füzesi İdlib Rejim 

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