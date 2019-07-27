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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Hazar Denizi’nde Batan İran Gemisinin Görüntüleri Yayınlandı Haberi

- Hazar Denizi’nde Batan İran Gemisinin Görüntüleri Yayınlandı Haberi

Hazar Denizi ' nde batan İran'a ait geminin mürettebatını kurtarma anı ve geminin görüntüleri yayınlandı. Batan geminin 9 kişiden oluşan mürettebatı dün gece Bakü ' ye getirilerek sağlık kontrolleri yapıldı. Mürettebatın 7 ' sinın İranlı, 2 ' sinin ise Hindistanlı oluduğunu vurgulayan yetkililer, geminin fırtına yüzünden battığını açıkladı.

Argo İran Kargo Gemisi Batın Trol 

Dün, yerel saatle 14.15'te kıyıdan 15 mil uzaklıkta bulunan İran ' a ait “Shabahan” adlı kargo gemisinden acil sinyal bilgisi alındı. Harekete geçen Azerbaycanlı yetkililer batan geminin 9 kişiden oluşan mürettebatını sağ kurtarmıştı. Mürettebatı kurtarılan gemi ise dün yerel saatle 16.22 ' de batmıştı.
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