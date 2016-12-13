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13 Aralık 2016 Salı günü yayınlandı
Halep'te 100'den fazla çocuk ateş alında mahsur kaldı! (#HalepteKatliamVar!)

Halep'te 100'den fazla çocuk ateş alında mahsur kaldı! (#HalepteKatliamVar!)

Suriye'nin Halep kentinde ağır saldırı altındaki bir binada 100'den fazla çocuğun mahsur kaldığı bildirildi.

Halepçe Katliamı Suriye Halkı Suriye 


Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Halep'in doğusunda ebeveynleri yanlarında olmayan çocukların, ağır saldırı altındaki bir binada mahsur kaldığını bildirdi. UNICEF, çocukların saldırı altındaki binadan acilen tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, binada mahsur kalan çocuk sayısının 100'ün üzerinde olabileceği belirtilirken, UNICEF'in bölge direktörü Geert Cappelaere, ' Dünyanın, Halepli çocuklar için ayağa kalkmasının ve hayattayken yaşadıkları bu kabusa son vermesinin zamanıdır. ' dedi.

Cappelaere, UNICEF'in, Halep'te ' çocuklar dahil sivillerin yargısız infazıyla ' ilgili teyit edilemeyen haberlerden ' derin endişe ' duyduğunu sözlerine ekledi.
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