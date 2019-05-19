Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
- Gürcistan Ara Seçimler İçin Sandık Başında Haberi

- Gürcistan Ara Seçimler İçin Sandık Başında Haberi

-Seçimler

Belediye Başkanı Belediye Meclisi Belediye Başkanlığı Milletvekili Seçimi Uluslararası 

--Oy kullanma
--Detay

( TİFLİS ) - Gürcistan ara seçimler için sandık başında TİFLİS

- Gürcistan’da ara seçimler için halk sandık başına gidiyor. Gürcistan’da halk, 8 kentin belediye meclisi üyelerini, 5 kentin belediye başkanını ve başkent Tiflis’in Mtatsminda ilçesi milletvekilini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Yerel saatle sabah saat 08.00’de başlayan oy kullanma işlemleri 20.00’de sona erecek. Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu’nun verdiği bilgiye göre, ülkenin Sagareco, Ahmeta, Adigeni, Ozurgeti, Çiatura, Tkibuli, Tskaltubo ve Zestafoni kentlerinde belediye meclisi seçimleri, Marneuli, Zugdidi, Çiatura, Hulo ve Zestafoni kentlerinde belediye başkanlığı ve Tiflis’in Mtatsminda ilçesinde ise bir milletvekili seçimi yapılıyor. Seçimler 402 bin 91 seçmenin kayıtlı olduğu 410 sandıkta yapılıyor. Seçimlerde 49 yerel kuruluştan 6 bin 139, 7 uluslararası kuruluştan 47 temsilci gözetmen olarak görevlendirildi.
İlgili Foto Galeriler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı