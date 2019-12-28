Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Gazze Şeridi'nde cadde ve sokaklar sular altında İzle

- Gazze Şeridi'nde cadde ve sokaklar sular altında İzle

sokaklardan detay

( GAZZE ) GAZZE

Sağanak Yağmur Su Baskını Şiddetli Yağış 


- Filistin'in güneybatısında bulunan Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Filistin'in güneybatısında bulunan Gazze Şeridi'nde bastıran sağanak yağmur, cadde ve sokakları nehre dönüştürdü. Bölgede 2 gündür aralıksız olarak devam eden şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Şiddetli yağış bazı bölgelerde evlere ve yollara zarar verirken araçlar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Yerel kaynaklar, yağış ve sel suları nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiğini ifade etti.
Belediye ekiplerinin su baskınına uğrayan evlere müdahale ettiği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Fransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar BaşladıFransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar Başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londrada Coşku İle KarşılandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Londrada Coşku İle Karşılandı
Yunanistandan Türkiyeye Zorla Gönderilen Göçmen: Ellerimi Bıçakla KestilerYunanistandan Türkiyeye Zorla Gönderilen Göçmen: Ellerimi Bıçakla Kestiler
Yunan Sınırında dehşet GecesiYunan Sınırında dehşet Gecesi
Teröristlerin Sözde Karargahlarındaki Detaylar Dikkat ÇektiTeröristlerin Sözde Karargahlarındaki Detaylar Dikkat Çekti
Rasulayna Türk Bayrağı AsıldıRasulayna Türk Bayrağı Asıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı