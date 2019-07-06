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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Florida’da AVM’de patlama

Florida’da AVM’de patlama

ABD ' nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlamada yaralananların olduğu öğrenildi. ABD ' nin Florida eyaletinin Plantation bölgesinde bir alışveriş merkezinde bir patlamanın meydana geldiği öğrenildi. Patlama sonucu yaralanan vatandaşların olduğu aktarılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yönlendirildiği kaydedildi. Plantation polisi ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada çevredeki tüm dükkanların kapatıldığını belirterek, vatandaşların bölgeden uzak durması konusunda uyarıda bulunuldu.

Sosyal Medya Polis Alışveriş Gesi Alışveriş Merkezi 

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