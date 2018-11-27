- Firt Lady’den Beyaz Saray’da Yılbaşı Hazırlıkları İzle



- ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, geçtiğimiz yıl süslemelerini kendi yaptığı Beyaz Saray’daki yılbaşı dekorasyonunu bu yıl da yakından takip etti. Beyaz Saray’da yılbaşı hazırlıkları sürüyor. Hazırlıkları bizzat takip eden First Lady Melania Trump, Beyaz Saray’daki yılbaşı süslemelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Melania Trump paylaşımında "Beyaz Saray, Noel kutlamaları ve tatil sezonuna hazır" ifadelerini kullandı. Melania Trump ve ekibinin aylardır süslemeler üzerinde çalıştığı belirtilirken, geleneksel süslemeler ve kırmızı ağırlıkta kullanılması dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl Melania Trump'ın seçtiği dekorlar ise sosyal medya kullanıcıları tarafından korkunç bulunmuştu.

