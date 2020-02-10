- Esad rejimi Halep’i vurdu: 17 ölü İzle

-sivil savunma ekiplerinin yaralıları taşıma görüntüleri



( HALEP ) HALEP



- Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının dün Halep'teki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil de yaralandı. Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları dün Halep'teki yerleşim bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma yetkililerine göre, saldırılar sonucu Kefrnuran köyünde 9, Şeyh Ali köyünde 3, Urum As Sughra köyünde 2 ve Etarib'de 3 olmak üzere toplam 17 sivil hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırılarda 30 sivilin de yaralandığını ifade etti.





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