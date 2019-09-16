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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- El Bab'da At Yarışı Coşkuyla ndi

- El Bab'da At Yarışı Coşkuyla ndi

el bab kentinde at yarışı düzenlendi

Hipodrom Yarış At Yarışı Jokey Sınır Ötesi 

-detay

( EL BAB ) - El Bab'da at yarışı coşkuyla izlendi EL BAB

- Suriye’nin El Bab kentinde at yarışı etkinliği büyük bir coşkuyla yapıldı. Terör örgütü DEAŞ’tan Türkiye’nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekatı ile kurtarılan Suriye’nin El Bab kentinde çeşitli etkinliklerle halk, hayatına devam ediyor. El Bab kentindeki Ennuman köyünde at yarışı coşkusu yaşandı. Onlarca kişinin zevkle izlediği at yarışında, 4 turdan oluşan etkinlik büyük ilgi gördü. Üçüncü kez düzenlenen yarışta 16 at ve jokey kıyasıya mücadele etti. Yarışı organize eden Ebu Velid Elizza, “Türk kardeşlerimiz bizi destekledi. Gaziantep’te bulunan yarış hipodromuna benzer bir hipodromun şehrimizde inşa edilmesi planlanıyor. Bu hipodrom önümüzdeki ayda hazır olacak” dedi.
Yarışta dereceye girenlere kupaları takdim edildi.
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