Dünyanın konuştuğu Etiyopyalı kadın konuştu



Kuveyt ' teki bir binanın 7 ' nci katından düşen ve ev sahibi tarafından kurtarılmak yerine görüntüleri kayda alınan Etiyopyalı ev işçisi, “Hanımefendi beni banyoya kilitledi ve orada kimse duymadan öldürecekti. Bunun üzerine kendimi kurtarmak için oraya çıktım ve sonra düştüm. Kendimi korumaya çalıştım. Ne yapabilirdim ki?” dedi.



Gazete Habertürk'ün haberine göre Etiyopyalı kadının düşüşünü kameraya çeken ev sahibi, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Metal bir tenteye vurduktan sonra kolu kırılan, baş ve kulağında kanama olan işçi, ölümden kurtulmuştu. Kuveytli ev sahibi, görüntüleri kayda aldığını çünkü cinayet iddialarına karışmak istemediğini iddia etti.

