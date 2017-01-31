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31 Ocak 2017 Salı günü yayınlandı
Düğünde dehşet anları

Düğünde dehşet anları

Görüntülerin adresi Brezilya. Kilisede düzenlenen törende gelinle damadın arkasında yürüyen bir adam, bir anda silahını çekerek ateş etmeye başlıyor. Bazı kişilerin mermilerin hedefi olduğu görülürken, konuklar çığlıklarla kaçmaya başlıyor.

Brezilya 


Korkunç olay ve sonrasında yaşanan panikse kameraya anbean böyle yansıyor.

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