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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
- Doğu’ Guta’da tahliyeler sürüyor - 79 binden fazla sivil tahliye edildi Haberi

- Doğu’ Guta’da tahliyeler sürüyor - 79 binden fazla sivil tahliye edildi Haberi

Araçları bölgeye gelişi

İnternet Sitesi Gesi 

-sivillerin araçtan inmeleri
-görevlilerin müdahale etmesi
-detay

( AFRİN ) - Doğu’ Guta’da tahliyeler sürüyor- 79 binden fazla sivil tahliye edildi AFRİN

- Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde açılan insani koridorlar üzerinden bölgeden tahliye edilen sivillerin sayısı 79 bini aştı. Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde açılan insani koridorlar üzerinden bölgedeki siviller tahliye edilmeye devam ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre geçen Perşembe gününden bu yana devam eden tahliyelerde, bölgeden ayrılan sivillerin sayısı 79 bini geçti. Savunma Bakanlığı dün tahliye edilen kişi sayısının ise 6 bin 46 olduğunu ifade etti.
Hamuriye ve Muhayam el Wafedin bölgelerinde kurulan insani koridorlar üzerinden gerçekleştirilen tahliyeler, Rusya Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinden canlı olarak izlenebiliyor.
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