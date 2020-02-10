Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Çin'de Ocak ayı enflasyonu 9 yılın en yüksek seviyesinde İzle

- Çin'de Ocak ayı enflasyonu 9 yılın en yüksek seviyesinde İzle

Çin fabrika detay

( PEKİN ) PEKİN

Fabrika Karantina Enflasyon Domuz Eti 


- Çin'de korona virüsü salgının etkisiyle Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.4'e yükselerek son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun bugün açıkladığı verilere göre, Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5.4 arttı. Bu aynı zamanda Ekim 2011'den bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu. Domuz etine talep arttı Salgının ve karantina tedbirlerinin etkisiyle domuz etine talep artarken fiyatlarda yüzde 116'lık artış yaşandı. Gıda fiyatları ise Ocak ayında yüzde 20.6 yükseldi. Öte yandan ülkede Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) ise Ocak ayında yüzde 0.1 oranında yükseliş yaşandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Akın Akın Göç EdiyorlarAkın Akın Göç Ediyorlar
Tarihi Zirveden Dikkat Çeken KarelerTarihi Zirveden Dikkat Çeken Kareler
İnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölüİnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölü
Fransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar BaşladıFransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar Başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londrada Coşku İle KarşılandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Londrada Coşku İle Karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı