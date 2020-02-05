Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Çin'de korona virüsü hastaları için inşa edilen 2. hastane bitmek üzere

Çin'de korona virüsü hastaları için inşa edilen 2. hastane bitmek üzere

Çin'in Wuhan kentinde korona virüsü hastaları için inşa edilen 2. hastanenin önümüzdeki günlerde teslim edilmesi bekleniyor. Kısa sürede dünyaya yayılan ve 490 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü ile mücadele eden Çin, inşa ettiği ilk hastanenin ardından 2. hastanenin de yapımında sona yaklaştı. Wuhan kentinde korona virüsü hastalarının tedavisine yönelik yapımına başlanan Leishenshan Hastanesi'nin yakında teslim edilmesi bekleniyor. 60 bin metrekarelik alana inşa edilen hastanede, bin 600 yatak olacak ve 2 binden fazla sağlık personeli görev yapacak. Öte yandan Wuhan'da ayrıca, enfekte olan daha fazla hastanın tedavi edilebilmesi için mevcut mekanlar da hastanelere dönüştürülüyor. Kentte bulunan bir spor salonu, hastaneye dönüştürülmesinin ardından virüs bulaşan hastaların kabulüne başladı.

Hastane Sağlık Personeli 


loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Akın Akın Göç EdiyorlarAkın Akın Göç Ediyorlar
Tarihi Zirveden Dikkat Çeken KarelerTarihi Zirveden Dikkat Çeken Kareler
İnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölüİnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölü
Fransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar BaşladıFransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı