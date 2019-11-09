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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Çadır kentlere meyve dağıtıldı Haberi

- Çadır kentlere meyve dağıtıldı Haberi

Meyve aracının gelmesi

Yaşam Mücadelesi İstifa Yetim Çocuklar Yetim Çocuk Çadır Kent 

-Meyve dağıtımından görüntüler
-Genel ve detaylar
-Meyve dağıtımından görüntüler

( AZEZ ) AZEZ

- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren ailelere 21 ton meyve dağıttı.
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab, Cerablus ve Kilis’in karşısında bulunan Azez kırsalındaki kamplarda yaşayan başta yetim aileler olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere meyve dağıtımı gerçekleştirdi. Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan İHH Kilis Basın birimi sorumlusu Yakup Alaca,” 2011 yılından bu yana Suriye içerisinde sivil insanlara yönelik yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bugün ise Türkiye’de yaşayan hayırsever çiftçilerimizin göndermiş olduğu meyveleri dağıtıyoruz. Başta yetim çocukların ve ihtiyaç sahibi bu çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüme vesile olan hayırsever çiftçilerimizden Allah razı olsun” dedi.
Alaca, "Bu dağıtımlardan yaklaşık 7 bin aile istifade etti.
Bu kapsamda yardım faaliyetlerimiz devam edecek” ifadesini kullandı.
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