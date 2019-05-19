- Bulgaristan’da Türk Partilerinden Seçim Afişi Yırtma Yarışı Haberi



- Bulgaristan’da 23-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde ülkedeki Türk partileri, birbirlerinin seçim afişlerini yırtarak propaganda yapmasını önlemeye çalışıyor. Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi (DOST) ve Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP) üyeleri, duvarlara yapıştırılan diğer partilerin afiş ve reklam panolarını yırtıyor. Üç siyasi partinin üyeleri, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde milletvekili adaylarının afişlerini yırtarak diğer partilerin propaganda yapmasını önlemeye çalışıyor. Ülkede yaşayan Türkler, afiş yırtma mücadelesini eleştirerek, azınlık olarak Türklerin bir sürü problemi dururken Türklerin oyunu alan siyasi partilerin bu tür hareketlerde bulunmasının üzücü olduğunu dile getirdiler. Avrupa Birliği'ne üye 28 ülke, 23-26 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Parlamentosunun 751 milletvekilini belirlemek için sandık başına gidecek. Avrupa Parlamentosuna 17 milletvekili gönderebilen Bulgaristan'da seçimler 26 Mayıs günü gerçekleştirilecek.

