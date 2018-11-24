- Berlin Noel Pazarı’nda yoğun güvenlik önlemleri alınıyor - Berlin Noel Pazarı 2016 yılı saldırısının izlerini silmeye çalışıyor Haberi

--Saldırının gerçekleştirildiği Noel pazarından görüntüler

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--Güvenlik bariyerlerinden görüntüler

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--Ölenlerin anısına oluşturulan köşeden görüntü

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--Standını kurma telaşındaki esnaftan görüntü

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--Röp. : Yakup Bacak (9 yıldır aynı yerde stant kuran Türk esnaf)



( BERLİN ) - Berlin Noel Pazarı’nda yoğun güvenlik önlemleri alınıyor- Berlin Noel Pazarı 2016 yılı saldırısının izlerini silmeye çalışıyor BERLİN



- İki sene önce silahlı saldırı düzenlenen Berlin Noel Pazarı bu sene yoğun güvenlik önlemleri altında kuruluyor. Berlin, önemli merkezlerinden Breitscheidplatz Meydanı’nda iki sene önce gerçekleştirilen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının izlerini silmeye çalışıyor. Bu sene, 2017’ye göre Noel Pazarı'nda çok daha büyük güvenlik önlemleri alındı. Pazarın iki yanından geçen yollarda birkaç kademeli özel bariyerler oluşturuldu. Yol boyunca, çelik tellerden oluşturulan küp şeklindeki bariyerlerin içerisine kum torbaları yerleştirildi. Yine betondan ve çelikten farklı bariyerlerle ikiye bölünen anayolda trafik tek yöne çevrildi. Farklı yapıların birleştirilmesiyle meydana getirilen özel tasarım bariyerlerin 40 tonluk araçları durdurabileceği iddia edildi. Yaklaşık 1 ay boyunca Noel Pazarı'nı olası araç saldırılarına karşı koruması beklenen güvenlik önlemlerinin maliyetinin ise 2,5 milyondan fazla olduğu aktarıldı. Pazartesi günü açılacak olan Breitscheidplatz Meydanı Noel Pazarı'nda bir an önce stantlarını kurma telaşında olan pazar esnafı, 2 sene önce gerçekleştirilen saldırının işlerini etkilememesini umduklarını ifade etti.

9 senedir aynı meydanda Noel standı kuran Yakup Bacak da, oluşturulan geniş güvenlik önlemlerinin, insanların gözünü korkutmasından ve satışlarını etkilemesinden endişe duyduğunu vurguladı. Bu sene geçtiğimiz yıla oranla güvenlik önlemlerinin bir hayli fazla olduğunu söyleyen Bacak, “Bizi etkiler mi şimdiden bilemeyiz. Ama insanlara büyük korku veriyorlar. Sanki bir şey olacakmış gibi bir his veriyor insanlara. Umarım işlerimizi olumsuz etkilemez” ifadelerini kullandı. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına oluşturulan köşede yine mumlar yakıldı, çiçekler bırakıldı. Buradaki basamaklarda ise saldırıda hayatını kaybeden 12 kişinin isimleri ve geldikleri ülkeler yazıyor. 2016 yılında meydana gelen saldırıda, Tunus asıllı Anis Amri, çaldığı tırı Noel Pazarı'nı ziyaret eden insanların üzerine sürmüş, olayda 12 kişi hayatını kaybederken, 70’ten fazla kişi de yaralanmıştı.

