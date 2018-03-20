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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
- BATI NİJER ZÜRAFALARININ NESLİ TÜKENMEK ÜZERE Haberi

- BATI NİJER ZÜRAFALARININ NESLİ TÜKENMEK ÜZERE Haberi

Nijer'de yaşayan Zürafaların görüntüleri

(NİAMEY) - Batı Nijer zürafalarının nesli tükenmek üzere NİAMEY

Camel Ormanlı Gesi Hükümet 


- Nijerya Zürafası olarak bilinen ve bilimsel adı camelopardalis peralta olan batı Afrika zürafası nesli yok olma tehlikesi altında olduğu belirtildi. Nijerya’nın vahşi zürafalarının 612 adet kaldığı ve Nijer hükümeti tarafından koruma altında tutulduğu ifade edildi. Nijer’in Daso ve Telabiri mıntıkasındaki ormanlarda yaşayan zürafalar, hükümetin gözetimi altında tutuluyor. Hükümet tarafından zürafaların bakımıyla ilgilenen İshak Abd, zürafalar hakkında bazı bilgiler verdi. İshak, zürafaların ağırlığının bin 500 kilo civarında bulunduğunu, boylarının 6 metreyi bulduğu, dilinin 50 santim civarında bulunduğunu söyledi.

Yeni doğan bir zürafanın ağırlığının 60 kilogram, boyunun ise 1 buçuk metre olduğu ve Anne zürafanın 3 ay süreyle yavru zürafaya baktığını belirtti.
İshak Abd, zürafaların da insanlar gibi adet gördüğünü, erkek ve dişi zürafaların tek eşli olduğunu belirtti.
İshak ABD, eş seçimi yapmadan önce erkek ve dişi zürafaların birbirlerine yaklaşmalarının babaları tarafından engellendiğini söyledi.

Zürafa Bakıcısı İshak, “Zürafaların ilk doğum yaptığı yerde diğer doğumlarını da yapar. Yavru doğum halde ölürse bir daha o yere doğurmak için gitmez” dedi.
Zürafaların Nijer’in güneydoğusunda Başkent Niamey’in yakınlarında bulunan Duso ve Telabiri ormanlık bölgesinde yaşadığını kaydeden İshak, bu ormanların arasından Nijer nehrinin geçtiğini belirtti.
Duso yaklaşık 34 bin kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Bu da bütün Nijer'in yüzde 2,7’lik bölümünü oluşturuyor. Talebari ormanı ise 97 bin kilometrelik bir alanı kapsıyor. Bu da Nijer'in yüzde 7,7’lik bölümüne denk geliyor.
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