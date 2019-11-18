Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Atina’da olaylı gece - Yunanistan’da 17 Kasım Öğrenci Direnişi'nin 46. yıl dönümünde binler ABD Büyükelçiliğine yürüdü

- Atina’da olaylı gece - Yunanistan’da 17 Kasım Öğrenci Direnişi'nin 46. yıl dönümünde binler ABD Büyükelçiliğine yürüdü

protestodan detay

( ATİNA ) - Atina’da olaylı gece- Yunanistan’da 17 Kasım Öğrenci Direnişi'nin 46. yıl dönümünde binler ABD Büyükelçiliğine yürüdü ATİNA

Protesto Kalaba Göz Yaşartıcı Gaz İşgal Öğrenciler 


- Yunanistan’da 17 Kasım Öğrenci Direnişi'nin 46. yıl dönümünde yaklaşık 10 bin kişi, ABD’nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Yunanistan’da protestocular, Atina Politeknik Ayaklanması'nın 46’ncı yıl dönümünde polisle çatıştı. 17 Kasım 1973’te ‘Albaylar Cuntasına’ karşı Atina Politeknik Üniversitesi öğrencileri önderliğinde başlayan direnişin yıl dönümünde sert protesto gösterileri yaşandı. Gündüz saatlerinde barışçıl başlayan protesto kapsamında Atina Politeknik Üniversitesi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi ABD’nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Eylemciler "NATO üsleri dışarı” ve “Halkların katili Amerikalılar” sloganları attı. Havanın kararmasından sonra ise gösteriler şiddetlendi. Gece geç saatlerde 200'den fazla maskeli protestocu polise taş, şişe ve molotofkokteyli ile saldırdı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve flaş bombaları kullandı. Yunan polisi molotofkokteylleriyle donanmış 6 protestocuyu Atina’nın Exarcheia semtinde bir çatının üzerinde eylem yapmaya hazırlanırken gözaltına aldı. Farklı bir bölgede ise 12 kişi tutuklandı. Araçlar ateşe verildi Başkent Atina’nın yanı sıra Selanik’te de binlerce kişi sokaklara çıktı. Polisle karşı karşıya gelen eylemciler, Selanik’te olay çıkardı. Selanik'te de protestocular iki aracı ateşe verdi. 17 Kasım’da 23 kişi öldürüldü 17 Kasım 1973’te darbeci Albaylar Cuntası yönetimi kendilerine karşı çıktığı iddiasıyla Atina Politeknik Üniversitesini işgal etti. İşgal sırasında tanklar üniversite kapılarını kırdı. Baskın sırasında 23 kişi öldürüldü, binin üzerinde kişi yaralandı. Ancak Albaylar Cuntası o dönemde medyaya baskında kimsenin ölmediği bilgisini verdi. O gece başlayan olaylar Yunanistan’da Albaylar Cuntası yıkılan kadar devam etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Yunan Sınırında dehşet GecesiYunan Sınırında dehşet Gecesi
Teröristlerin Sözde Karargahlarındaki Detaylar Dikkat ÇektiTeröristlerin Sözde Karargahlarındaki Detaylar Dikkat Çekti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı