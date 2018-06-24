Afrin'de zafer kutlaması

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu ' nun başarılı operasyonundan sonra terör örgütü PYD/PKK ' dan temizlenen Afrin ' de halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ' ın zaferini kutluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun gerçekleştirildiği Zeytin Dalı Harekatı ' ndan sonra terör örgütü PYD/PKK ' dan temizlenen Afrin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ' ın, Cumhurbaşkanlığı ve 27 ' inci Dönem Milletvekili seçimlerinde elde ettiği zaferi kutlamak için sokağa döküldü. Afrin ' de araçlarla konvoy oluşturulan halk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ' ın başarısını kutladı.