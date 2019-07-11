Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Afrin'de patlama: 5 ölü İzle

Afrin'de patlama: 5 ölü İzle

Suriye ' nin Afrin kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Suriye ' nin Afrin kentinde bir benzin istasyonunun yakınında bomba yüklü araç infilak etti. Olayda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 5 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı. Sivil savunma ekiplerinin, patlamadan kısa bir süre sonra çıkan yangını söndürdüğü öğrenildi.

Benzin İstasyonu Benzin 

İlgili Foto Galeriler
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı
Harry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera KarşısındaHarry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera Karşısında
İsrail Filistinlileri Şehit Ettiİsrail Filistinlileri Şehit Etti
TSK İdlibde Devriyelere BaşladıTSK İdlibde Devriyelere Başladı
YPG/PKKlı Teröristler Münbiç Sınırında Toplantı YaptıYPG/PKKlı Teröristler Münbiç Sınırında Toplantı Yaptı
İsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Olduİsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı