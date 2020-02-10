- Afrin'de bomba yüklü araç patladı İzle

-Olay yeri



( HALEP ) HALEP



- Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinin Rajo yolunda bomba yüklü araç patladı. Patlama nedeniyle çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.



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