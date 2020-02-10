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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Afrin'de bomba yüklü araç patladı İzle

- Afrin'de bomba yüklü araç patladı İzle

Yanan aracın görüntüsü

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-Olay yeri

( HALEP ) HALEP

- Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.
Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinin Rajo yolunda bomba yüklü araç patladı. Patlama nedeniyle çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.
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