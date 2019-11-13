- Afganistan'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 7 Ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti. Olay, Afganistan başkenti Kabil ' in 15'inci bölgesinde saat 07.25'te meydana geldi. Bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 4 ' ü yabancı olmak üzere 10 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, “Patlayıcı yüklü bir minibüs, 'Gardaworld ' yabancı güvenlik firması çalışanlarını hedef aldı. Firma çalışanları yaralandı” ifadelerini kullandı. Rahimi, hayatını kaybeden ve yaralanan siviller arasında çocuklar ve kadınların bulunduğunu belirtti.
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