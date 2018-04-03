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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Azerbaycan'da İzle

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Azerbaycan'da İzle

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Şehit Saygı Duruşu Başkent Irak 

-Fahri Hiyaban’da Haydar Aliyev’in mezarına çelenk bırakması ve saygı duruşu
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-Azerbaycan Şehitliği’nde şehit kabirlerine karanfil bırakması
-Azerbaycan şehitlik anıtına çelenk bırakması
-Türk Şehitliği anıtına çelenk bırakması
-Türk Şehitliği’nde temsili şehit kabirlerine karanfil bırakması
-Şehitlik Cami ziyareti

( BAKÜ ) BAKÜ

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Abdulhamit Gül, Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret etti, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret eden Abdulhamit Gül ve beraberindeki heyet, Türk Şehitliği Anıtına çelenk koydu. Gül, saygı duruşunun ardından temsili kabirlere karanfil bıraktı. Yakınlıktaki Şehitlik Camisi'ne geçen Gül, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Kamil Güneş’ten bilgi aldı. Resmi temaslarda bulunmak için Bakü’ye gelen Adalet Bakanı, temasları kapsamında Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Mammadov ve Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov ile bir araya gelecek.
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