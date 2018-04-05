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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
- AB Bakanı Çelik: 'Türkiye Bir DEAŞ Saldırısına Uğradığı Zaman Avrupa'daki Pek Çok Kamu Binasına Türk Bayrağı Yansıtılıyor. Dayanışma İçin. Ama Türkiye Pkk Saldırısına Uğradığı Zaman Böyle Bir Şey Yapılmıyor. Net Bir Ayrım Var' Haberi

- AB Bakanı Çelik: 'Türkiye Bir DEAŞ Saldırısına Uğradığı Zaman Avrupa'daki Pek Çok Kamu Binasına Türk Bayrağı Yansıtılıyor. Dayanışma İçin. Ama Türkiye Pkk Saldırısına Uğradığı Zaman Böyle Bir Şey Yapılmıyor. Net Bir Ayrım Var' Haberi

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik açıklama

( PARİS ) - AB Bakanı Çelik: "Türkiye bir DEAŞ saldırısına uğradığı zaman Avrupa'daki pek çok kamu binasına Türk bayrağı yansıtılıyor. Dayanışma için. Ama Türkiye PKK saldırısına uğradığı zaman böyle bir şey yapılmıyor. Net bir ayrım var" PARİS

Basın Toplantısı Kamu Binası Müzakere Teröristler Saldırı 


- AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, "Türkiye bir DEAŞ saldırısına uğradığı zaman Avrupa'daki pek çok kamu binasına Türk bayrağı yansıtılıyor. Dayanışma için. Ama Türkiye PKK saldırısına uğradığı zaman böyle bir şey yapılmıyor. Net bir ayrım var" dedi.
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Paris temasları sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Çelik’in satır başları söyle: "Avrupa Parlamentosunda PYD/PKK'lılar buraya girerken engelleyin dedik. Burada sergi açıyorlar dedik. PKK/ PYD'yle alakası yok dediler daha sonra Tajani geldi, yasakladı. Demek ki giriyorlarmış. Ne kadar zamandır orada sergi düzenliyorlar. Bir NATO ülkesine saldıran teröristlerin resimleri sergileniyor. Kahraman gibi. Tajani gelince belli bir yasaklama getirildi.
Dolayısıyla burada Türkiye bir DEAŞ saldırısına uğradığı zaman Avrupa'daki pek çok kamu binasına Türk bayrağı yansıtılıyor. Dayanışma için. Ama Türkiye PKK saldırısına uğradığı zaman böyle bir şey yapılmıyor. Net bir ayrım var"
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