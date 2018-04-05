- AB Bakanı Çelik: 'Biz Terörist İstemiyoruz. Abd’ye Bunları Çıkarın Dedik. Terörist Olmadığı Sürece De Müdahaleye Gerek Kalmaz' Haberi



- AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, "Biz terörist istemiyoruz. ABD’ye bunları çıkarın dedik. Terörist olmadığı sürece de müdahaleye gerek kalmaz" dedi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Paris temasları sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Çelik’in satır başları söyle:"Cumhurbaşkanımız, Gelin Suriye'nin içinde konutlar yapalım. Göçü tersine çevirelim, buraya terör örgütlerinin geri gelmesine müsaade etmeyelim. Buraların sosyolojik yapısı korunsun diyoruz. Fırat Kalkanı'ndan sonra çok sayıda Suriyeli ülkesine dönmüştür. Burada koalisyon ülkeleri ellerini taşın altına sokarlarsa, bu işleri başarabiliriz. Fakat biz herhangi bir müttefikimizin üniformasını YPG'lileri eğitirken görmek istemiyoruz. Birileri 'Suriye'deki Kürtleri destekleyelim' derken, YPG'yi kastediyorsa, bu Kürtlere karşı bir düşmanlıktır. PKK/PYD terör örgütü, oradaki Kürtlere hakarettir" Menbiç konusunu üzerine Çelik, “Biz terörist istemiyoruz. ABD’ye bunları çıkarın dedik. Terörist olmadığı sürece de müdahaleye gerek kalmaz. Hem çıkarmayacaksın hem eğitim vereceksin, buna Türkiye’nin sessiz kalması mümkün değil. Münbiç meselesinde de Afrin’de terörist olmasaydı müdahale etmeyecektik” ifadelerini kullandı.

