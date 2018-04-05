- AB Bakanı Çelik: “AB Bakanı Ege’de sıcak çatışma cümlesini ağzına alıyorsa siyasi aklın kaybedildiğinin göstergesidir” - “herhangi Bir Müttefikin Askeri Üniformasını Ypg’lileri Eğitirken Görmek İstemiyoruz” - “Türkiye’siz Balkan Zirve... Haberi



- AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: “Bir AB Bakanı Ege’de sıcak çatışma cümlesini kullanıyorsa siyasi aklın kaybedildiği konuşulmalıdır” dedi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Paris temasları sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Çelik’in satır başları söyle: “Yunanistan'da bir bakan Ege’de sıcak çatışma çıkarsa Yunanistan galip olur. Türkiye bundan zarar görür şeklinde açıklama yapıyor. Bu beyanatın haber bültenlerinde yayınlanmaması lazım daha çok komedi programlarında yayımlanması lazım. Bir AB Bakanı Ege’de sıcak çatışma cümlesini ağzına alıyorsa siyasi aklın kaybedildiğinin göstergesidir. Siyasi ilkeler Birliği olan Avrupa Birliği tipik bir mahalle dayanışmasına dönüştü. Bir AB ülkesi komşusu ile iyi geçinmiyorsa ilişkileri düzeltin diye komşusuna söylemeyeceksiniz. Dolayısıyla Varna'da Zirvesi’yle ortaya çıkan tablonun korunması gerektiğini söylüyoruz” “Fransa müttefikimizdir. Esad'ın konumu başta olmak üzere pek çok ortak görüşümüz de var. Cumhurbaşkanımız, 'Gelin Suriye'nin içinde konutlar yapalım' dedi.

Göçü tersine çevirelim, buraya terör örgütlerinin geri gelmesine müsaade etmeyelim. Buraların sosyolojik yapısı korunsun diyoruz. Fırat Kalkanı'ndan sonra çok sayıda Suriyeli ülkesine dönmüştür. Burada koalisyon ülkeleri ellerini taşın altına sokarlarsa, bu işleri başarabiliriz. Fakat biz herhangi bir müttefikimizin üniformasını YPG'lileri eğitirken görmek istemiyoruz. Birileri 'Suriye'deki Kürtleri destekleyelim' derken, YPG'yi kastediyorsa, bu Kürtlere karşı bir düşmanlıktır. PKK/PYD terör örgütü, oradaki Kürtlere hakarettir" Menbiç konusunu üzerine Çelik, “Biz terörist istemiyoruz. ABD’ye bunları çıkarın dedik. Terörist olmadığı sürece de müdahaleye gerek kalmaz. Hem çıkarmayacaksın hem eğitim vereceksin, buna Türkiye’nin sessiz kalması mümkün değil. Münbiç meselesinde de Afrin’de terörist olmasaydı müdahale etmeyecektik” ifadelerini kullandı.

