- 90 Bin Liralık Yüksek Teknoloji Japon Tuvaletleri İzle

- Japonya'da neredeyse her evde bulunan yüksek teknoloji ürünü tuvaletler fiyatları ve ilginç özellikleriyle dikkat çekiyor. Otomatik açılan kapak, oturak ısıtıcı, açı ayarlı temizleyici, müzik dinleme hatta masaj özelliği olan tuvaletlerin fiyatları 90 bin lirayı buluyor. Teknolojiyi hayatın her alanında etkin şekilde kullanmasıyla bilinen Japonya'da üretilen ve neredeyse her evde bulunan yüksek teknoloji ürünü tuvaletler barındırdıkları özellikler ve cep yakan fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Üretici firmanın Tokyo'daki sergi merkezinde sergilenen tuvaletlerin başlıca özellikleri arasında, ısıtmalı oturak, kendi açılan ve kapanan kapak, püskürtme açısı değiştirilebilen temizleyici gibi özellikler bulunuyor. Masaj yapan bile var Fiyatları arttıkça özellikleri de gelişen tuvaletlerde, modele bağlı olarak; müzik dinleme, püskürtme tazyik ayarı, kullanımın ardından kendi kendini dezenfekte etme hatta oturağındaki titreşim sistemi ile masaj yapabilme gibi özellikler bulunabiliyor. Fiyatlarıyla cep yakan tuvaletlere sahip olabilmek için ortalama 23 bin lira ile 90 bin lira arasında değişen rakamları gözden çıkarmak gerekiyor. Hastalar için yükseklik ayarı Teknoloji meraklıları kadar, yaşlı ve hasta kullanıcılara da hitap eden tuvaletlerin bazılarında, oturmayı kolaylaştıracak yükseklik ayarı bulunuyor. Tekerlekli sandalye kullanan kullanıcıların oturağa kolay oturmasını hedefleyen teknolojide, bir tuşla tuvalet oturağının yükseklik ayarı yapılabiliyor. Ev parasına banyo Yüksek teknoloji ürünü tuvaletlerin yanında, farklı özellikleri bulunan banyo ekipmanları da meraklıların beğenisine sunuluyor. Geleneksel Türk hamamlarında "Aslanağazı" olarak bilinen kültürü ev ortamında vaat eden spa masajı özellikli banyo, zemininde kullanılan teknoloji ile kullanımın ardından kendi kendini kurutabiliyor. Dışarıdaki hava durumuna göre ortam ışığını da otomatik olarak ayarlayabilen banyonun fiyatı 170 bin lirayı buluyor.