Diriliş Ertuğrul 91. sezon finali bölümü son sahneler
Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar ' a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul ' un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir. Peki Sultan, Kalenin fethi için ordusuyla Ertuğrul ' a destek olacak mıdır? Ertuğrul başsız kalan kaleye Selçuklu sancağını dikebilecek midir?
Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir. Ertuğrulların ve Çavdarların zaaflarını bilen Ekaterina ' nın bu talebi imparator tarafından kabul görecek midir? Ekaterina Ertuğrul ' a karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır?