Diriliş Ertuğrul 91. sezon finali bölümü son sahneler



Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir. Ertuğrulların ve Çavdarların zaaflarını bilen Ekaterina ' nın bu talebi imparator tarafından kabul görecek midir? Ekaterina Ertuğrul ' a karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır?

