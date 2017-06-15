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15 Haziran 2017 Perşembe günü yayınlandı
Diriliş Ertuğrul 91. sezon finali bölümü son sahneler

Diriliş Ertuğrul 91. sezon finali bölümü son sahneler

Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar ' a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul ' un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir. Peki Sultan, Kalenin fethi için ordusuyla Ertuğrul ' a destek olacak mıdır? Ertuğrul başsız kalan kaleye Selçuklu sancağını dikebilecek midir?

Karacahisar Hanlı 


Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir. Ertuğrulların ve Çavdarların zaaflarını bilen Ekaterina ' nın bu talebi imparator tarafından kabul görecek midir? Ekaterina Ertuğrul ' a karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır?
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