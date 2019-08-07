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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Zeytinburnu sahilinde korkunç görüntü...Elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu

Zeytinburnu sahilinde korkunç görüntü...Elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu

( İSTANBUL )-Şahıs elleri bağlı ve direğe asılı şekilde bulundu İSTANBUL

Olay Yeri İnceleme Harekete Geç Emniyet Şeridi Polis Ekipleri Adli Tıp Kurumu 


- Zeytinburnu Sahilinde elleri ve kolları bağlı şekilde parktaki direğe asılı halde bulunan ölü şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Zeytinburnu Sahilinde meydana geldi. İddiaya göre elleri ve kolları bağlı şekilde parktaki direğe asılı halde bulunan ölü şahsı gören vatandaş durumu polise bildirdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi emniyet şeridi içine aldı. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk incelemede şahsın yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Elleri ve kolları bağlı olan ceset, yapılan ilk incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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