Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Zeytinburnu’nda 17. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Zeytinburnu’nda 17. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Zeytinburnu'nda 2 yaşındaki kız çocuğu bir sitenin 17 ' nci katından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olay, saat 19.30 sıralarında Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye, Libya uyruklu Saji Mahmut Issa Elkemaıtı isimli 2 yaşındaki kız çocuğu ailesinin yanında olmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle 18 katlı sitenin 17 ' nci katından aşağıya düştü. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler 2 yaşındaki Saji Mahmut Issa Elkemaıtı'nın yaşamını kaybettiğini tespit etti. Çevreyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Elkemaıtı'nın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AY- MB-

Polis Bild Kız Çocuğu Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı