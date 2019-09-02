Zeytinburnu’nda 17. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Zeytinburnu'nda 2 yaşındaki kız çocuğu bir sitenin 17 ' nci katından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olay, saat 19.30 sıralarında Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye, Libya uyruklu Saji Mahmut Issa Elkemaıtı isimli 2 yaşındaki kız çocuğu ailesinin yanında olmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle 18 katlı sitenin 17 ' nci katından aşağıya düştü. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler 2 yaşındaki Saji Mahmut Issa Elkemaıtı'nın yaşamını kaybettiğini tespit etti. Çevreyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Elkemaıtı'nın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AY- MB-
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