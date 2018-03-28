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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Zahide Yetiş'in canlı yayınında anlattı: 'Kocam hayvanlarla ilişkiye zorladı, tv kumandasını...' Haberi

Zahide Yetiş'in canlı yayınında anlattı: 'Kocam hayvanlarla ilişkiye zorladı, tv kumandasını...' Haberi

Show TV'de yayınlanan Zahide Yetiş'in programında, kocasının kendisine uyguladığı hayvanlarla ilişkiye zorlamak dahil dehşet veren şiddeti anlattı..

Yaşlı Kadın Cinsel Taciz Polis Ekipleri Genç Kadın Zahide Yetiş 


3 çocuk annesi 45 yaşındaki M.G. 10 sene evli kaldığı eşi tarafından şiddetin her türlüsünü gördü. Eşinin ayağını çekyata bağlayarak kırdığını, doktora götürmemesi nedeniyle 6 ay boyunca yerlerde sürünerek yaşadığını, eşinin zorlamasıyla sıcak tüpün üzerine oturduğunu iddia etti.

Yaraları yüzünden aylarca oturamayan, kıyafet giyemeyen talihsiz kadının yaşadıkları bununla da sınırlı kalmadı. Eşinin jiletle dudaklarının kenarının kestiğini ve aynalara bakamadığını söyleyen kadın, eşinin kafasına ayakkabıyla vurduğunu ve yarılan kafasını eşinin diktiğini anlattı.

''HAYVANLARLA İLİŞKİYE ZORLADI''

M.G. fiziksel şiddetin yanı sıra cinsel şiddete de maruz kaldı. Eşinin kendisinden kumandayı cinsel organına koymasını ve evin içinde öyle dolaşmasını istediğini söyledi. Genç kadının sabrını taşıran ise eşinin kendisini köpek ile beraber olmaya zorlaması oldu. Bu olaydan sonra 3 çocuğunu da alarak kadın sığınma evine sığındı.

EŞİ 15 SENE HAPİS CEZASI ALDI AMA CEZASI ONANMADIĞI İÇİN SERBEST

2 sene sonunda kadın sığınma evinden çıkarak çevresinden gelen yardımlarla geçinmeye başladı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle üç çocuğunu yetiştirme yurduna bırakmak zorunda kaldı. Verdiği hukuk mücadelesi sonucunda koruma kağıdı aldı.

Eşi 15 sene hapis cezası aldı fakat cezası onanmadığı için hala dışarıda. Can güvenliği olmadığını söyleyen talihsiz kadın eşinin hala kendisine haber göndererek ulaşmaya çalıştığını belirtti. M.G. şimdi eski sağlığına kavuşup yetiştirme yurdunda olan çocuklarını da yanına alarak kendisine yeni bir hayat kurmak istiyor.
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