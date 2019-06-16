- Yunan adalarına sürüklenen Türk teknesini Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
- Bodrum açıklarında arıza yaparak, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası ' na doğru sürüklenen tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Bugün öğleden sonra yaşanan olayda, gezinti amaçlı denize açılan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu “Giray-2” isimli teknede makine arızası meydana geldi. Arızanın ardından tekne Yunanistan ' ın İstanköy Adası ' na doğru sürüklenmeye başladı.
Bunun üzerine teknedekiler 112 Acil Çağrı Merkezi ' ni arayıp yardım istedi. İhbarı alan bölgede görevli Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bot, bölgeye ulaştı. Teknede bulunan 4 kişinin emniyetinin sağlanmasının ardından tekne çekilerek Akyarlar sahiline getirildi.
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