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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
- Yunan adalarına sürüklenen Türk teknesini Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

- Yunan adalarına sürüklenen Türk teknesini Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

- Bodrum açıklarında arıza yaparak, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası ' na doğru sürüklenen tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Bugün öğleden sonra yaşanan olayda, gezinti amaçlı denize açılan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu “Giray-2” isimli teknede makine arızası meydana geldi. Arızanın ardından tekne Yunanistan ' ın İstanköy Adası ' na doğru sürüklenmeye başladı.

İstanköy Gezin Nani Adala Sahil Güvenlik 


Bunun üzerine teknedekiler 112 Acil Çağrı Merkezi ' ni arayıp yardım istedi. İhbarı alan bölgede görevli Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bot, bölgeye ulaştı. Teknede bulunan 4 kişinin emniyetinin sağlanmasının ardından tekne çekilerek Akyarlar sahiline getirildi.

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