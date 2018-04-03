Yumurta viyolü üretimi fabrikasında yangın İzle

-alevlerden görüntü

-itfaiye ekiplerinden görüntü

-çalışanlardan görüntü,



( ÇORUM - ÖZEL)- Yangın sırasında vardiyada bulunan 22 işçi fabrikadan anında tahliye edildi- Yangının fabrikanın ana üretim bölümü ve depolara sıçramaması için itfaiye görevlileri büyük çaba sarf etti ÇORUM



- Çorum’da yumurta viyolü (satış sırasında yumurtayı korumayı amaçlayan, atık malzemeden yapılmış özel kap) üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Çatak köyü yolu üzerinde faaliyet gösteren viol fabrikasının bekleme ünitesinde sabaha karşı bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Fabrika çalışanları itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevler kısa sürede bekleme ünitesinin tamamını sardı. Yangının fabrikanın ana üretim bölümü ve depolara sıçramaması için itfaiye görevlileri büyük çaba sarf etti. Fabrikadaki maddelerin parlayıcı ve kimyasal olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zaman zaman zorlandı. Yangında ünitenin çatısı alevlere dayanamayarak çöktü. Fabrikada bulunan isçiler tahliye edildi Yangın sırasında fabrikada gece vardiyasında olan 22 işçi anında tahliye edildi. Yangının söndürülmesi için zaman zaman itfaiye ekiplerine yardımcı olan işçiler zaman zamanda alevleri çaresiz gözlerle izledi. Olayın duyulması üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, fabrikaya gelerek yangın hakkında bilgi aldı. Bir süre yangın söndürme çalışmalarını inceleyen Zahir, daha sonra fabrikadan ayrıldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmaanın olmadığı yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (MMY-BÖ)

