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24 Haziran 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Yolun karşına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı

Yolun karşına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı

- Ambulans geç kalınca vatandaşlar tepki gösterdi

Trafik Kazası Motosiklet Kazası 


Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nda bir motosiklet sürücüsü yaya olarak yoldan geçen bir adama çarptı. Ambulans olay yerine geç gelince vatandaşlar tepki gösterdi.

Dursunbey Eminbey Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaya olarak yolun karşısına geçen Gıyasettin A. isimli şahsa motosiklet çarptı.Çarpmanın etkisi ile yaralanan şahsa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İddiaya göre ambulansın olay yerine geç intikal etmesi vatandaşların tepkisine yol açarken, ambulansın gelmesi ile yaralı vatandaş sedyeye alınarak Dursunbey Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından polis çevrede güvenlik önlemi alırken motosiklet sürücüsü de fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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