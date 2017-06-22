Yoldan çıkan otomobil ağaçta asılı kaldı



Kaza, 16.30 sıralarında Gümüşova Rampası Ankara istikametinde meydana geldi. Melih Y. idaresindeki 35 FL 566 otomobil, aşırı hız sebebiyle yoldan çıkarak ağaçlık alana girdi. Bir ağaçta adeta asılı kalan otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Aksu (30), Turgay Akay (31) ve Tunahan Çepnioğlu (21) hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan cenazeler Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Ağır yaralanan sürücü ise Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil çekici tarafından güçlükle kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

