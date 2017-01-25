Yola dökülen madde vatandaşı ayaklandırdı İzle



Yolda seyreden bir araçtan düştüğü düşünülen kovadan yola dökülen sıvının asfaltı erittiğini gören ekipler, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen AFAD ve Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yolun sıvı dökülen bölümünü emniyet şeridiyle çevirerek, trafiğe kapattı.



Yola dökülen sıvıdan örnek alan ekipler, şüpheli madde üzerinde kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) testi yaptı.



Şüpheli maddenin, yüksek performans yağı olduğunu ve insan sağlığı ile çevreye zararı olmadığını belirleyen ekipler, kimyasal maddenin temizlenmesi için çalışma başlattı.



İlk olarak bölgeye çağrılan karayolları ekipleri tarafından üzerine toprak atılan kimyasal madde, daha sonra Bolu Belediyesi temizlik ekipleri tarafından temizlendi.



Yola dökülen kimyasal madde nedeniyle asfaltta yaklaşık 2 santimetre derinliğinde 1 metre çapında erime meydana geldi.



