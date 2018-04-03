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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Yol kenarında arkadaşı ile sohbet eden şahsa kamyonet böyle çarptı...Feci kaza kamerada İzle

Yol kenarında arkadaşı ile sohbet eden şahsa kamyonet böyle çarptı...Feci kaza kamerada İzle

Güvenlik kamerası

Organize Sanayi Bölgesi Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Gesi 

-Kaza anı

( GİRESUN )- Kaza anı ise anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi GİRESUN

- Giresun’da meydan gelen kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Giresun Organize Sanayi bölgesinde meydana gelen kazada Bekir Ekinci ağır yaralandı. Kaza, Pazar günü organize sanayi bölgesinde yol kenarına çekili aracının dışında bir arkadaşı ile sohbet eden Bekir Ekinci’ye suratlı bir şekilde gelen kamyonetin çarpması ile meydana geldi. Aşırı derecede alkollü olduğu iddia edilen A.E yönetimindeki kamyonet süratlı bir şekilde gelerek aracının yanında arkadaşı ile sohbet eden Bekir Ekinci’ye çarptı. Kazadan kıl payı kurtulan arkadaşı ise o anlarda olayın şokuna girerken, bu anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü daha sonra yakalanarak gözaltına alınırken, A.E isimli sürücünün yapılan alkol kontrolünde yüzde dozda alkollü olduğu ortaya çıktı. A.E’nin çarptığı Bekir Ekinci’nin ise vücudunun birçok yerinde kırıklar olduğu hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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