Yeni yıla kavgayla girdiler İzle



Şahısların arasındaki gerilimin artmasıyla tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araya başka şahısların da girmesiyle büyüyen kavgayı ayırmak için çevredeki vatandaşlar araya girdi. Esnafın da tepki gösterip müdahale etmesinin ardından grup dağıldı.



