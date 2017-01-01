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1 Ocak 2017 Pazar günü yayınlandı
Yeni yıla kavgayla girdiler İzle

Yeni yıla kavgayla girdiler İzle

Olay, 2017 yılına dakikalar kala Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kafenin önünde iki genç arasında tartışma başladı.

Yüksek Gerilim 


Şahısların arasındaki gerilimin artmasıyla tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araya başka şahısların da girmesiyle büyüyen kavgayı ayırmak için çevredeki vatandaşlar araya girdi. Esnafın da tepki gösterip müdahale etmesinin ardından grup dağıldı.

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