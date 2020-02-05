Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yem makinesinin şaftına kapılan çocuk öldü

Yem makinesinin şaftına kapılan çocuk öldü

Aydın ' ın Nazilli ilçesinde, amcasının çalıştırdığı yem karma makinesinin şaftına kapılan 10 yaşındaki çocuk, feci şekilde hayatını kaybetti.

Jandarma Sağlık Ekipleri Hayvan 


Olay, akşam saatlerinde Nazilli ' ye 15 kilometre uzaklıktaki Esenköy Mahallesi ' nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenköy İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi olan Oktay Tunca (10), okul çıkışında mahallenin çıkışında bulunan dedesi Hasan Tunca ' ya ait çiftliğe geldi. Dedesiyle birlikte çiftlikteki işleri yürüten amcası Tuncay Tunca ' nın hayvanlarını beslemek için çalıştırdığı yem karma makinesinin etrafında oynamakta olan Oktay Tunca, bir anlık dikkatsizliği sonucu elbisesini yem karma makinesini traktöre bağlayan şafta kaptırdı.Yardım çığlığı üzerine sese doğru koşan amca Tuncay Tunca, traktörü durdurmayı başarsa da yeğeninin acı sonuna engel olamadı. Şafta kapılarak savrulan çocuk, feci şekilde hayatını kaybetti. Çevredeki komşuların olayı ihbar etmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Oktay Tunca ' nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.İbrahim ve Dilek Tunca çiftinin iki çocuğundan birisi olan Oktay Tunca ' nın hemen her gün dedesinin yanına oynamak için geldiği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı