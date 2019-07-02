Yedinci kattan itildiğini öne süren kadının hukuk mücadelesi başlıyor İzle
Dini nikahlı eşi ve yanındaki şahısla tartışma yaşadığı binanın yedinci katından aşağı düşerek yüzde 96 oranında felçli kalan Songül Bora, hukuki mücadelesinde önemli ilerleme kaydetti. Kayıtlara intihar girişimi olarak geçen olayda kasten aşağı atıldığını belirten Bora ' nın 4 yıl süren mücadele sonrası açmayı başardığı davada ilk duruşma Cuma günü görülecek. İki zanlı tasarlayarak öldürmeye teşebbüsten yargılanmaya başlanacak. Öte yandan davanın sonucunu bekleyen genç kadın, ilk kez İhlas Haber Ajansı'na konuşarak; ' Beni ittiler o geceyi hatırlıyorum ' dedi.
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