Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yaya geçidini yol sandı

Yaya geçidini yol sandı

Kahramanmaraş ' ta yaya geçidini yol zanneden sürücü U dönüşü yapmaya çalıştı. Bölgede bulunan bir polis memuru müdahale ederek sürücüyü engelledi. Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş ' a şehir dışından geldiği öğrenilen 27 plakalı otomobilin sürücüsü Azerbaycan Bulvarı üzerinde seyir halindeyken, Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan yaya geçidini yol sanarak U dönüşü yapmaya çalıştı. Yaya geçidi üzerinde dönüş yaparken, karşı şeritte ilerlemekte olan araçların geçişini bekleyen sürücüyü bir polis memuru fark etti. Sürücünün hatalı dönüş yaptığını fark eden polis memuru, aracın yanına giderek sürücüyü ikaz etti. Aracından inen sürücü, ' ' Kahramanmaraş ' a şehir dışından geldiğini ve navigasyonda burayı yol olarak gördüğünü, yaya geçidini fark etmediğini ' ' belirtti.

Navigasyon Hatalı Dönüş Polis Memuru Memur Yaya Geçidi 

Polis memuru sürücünün hatalı dönüş yapmasını engelleyerek geri geri çıkması söyledi.

(OFS-
İlgili Foto Galeriler
Balıkesirde Orman YangınıBalıkesirde Orman Yangını
Bursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi ÖldüBursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi Öldü
İşten Çıkarılınca İki İş Arkadaşını Yaraladıİşten Çıkarılınca İki İş Arkadaşını Yaraladı
3 Gündür Kayıp Olarak Aranan Yüzbaşının Cesedi Kazan Dairesinde Bulundu3 Gündür Kayıp Olarak Aranan Yüzbaşının Cesedi Kazan Dairesinde Bulundu
Büyükçekmecede Büyük Fabrika Yangını: 4 ÖlüBüyükçekmecede Büyük Fabrika Yangını: 4 Ölü
D-100 Kara Yolunu Sel Vurdu!D-100 Kara Yolunu Sel Vurdu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı