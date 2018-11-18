Yaşlı adama çarpıp kontrolden çıkan araç kamerada İzle

-- Aracın çarpması ve savrulması

-- Yaşlı adamın yere düşmesi

-- Park halindeki araçta bulunanların olay yerine koşması

-- Sürücü Gökhan Ö.'nin şapkayı alıp yaşlı adamın başına takması

-- Ambulansın gelişi

-- Müdahale edilmesi ve kalabalıktan görüntü

-- Ambulansın gidişi



( ZONGULDAK - ÖZEL)- Yola savrulan şapkayı alıp yaşlı adamın başına takan sürücü dakikalarca yaralının başından ayrılmadı ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki adama panelvan araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yaklaşık 20 metre ileride durabildi. Yaralının imdadına koşan sürücü, yaşlı adamın yola savrulan şapkasını alıp üşümemesi için başına taktı. Yaşlı adam ise hastaneye kaldırılırken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza Çaycuma ilçesi Kayıkçılar köyü mevkiindeki kavşakta meydana geldi. 75 yaşındaki Nahit Nur, mahalle arasından ana yola inerek bölünmüş yolun karşısına geçmek istedi. Yolun karşısına geçmek isteyen Nur’a karşı yönden gelen Gökhan Ö. İdaresindeki 67 FB 021 plakalı panelvan araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yerde savrulurken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra refüje çarparak durabildi. Kaza yerinde park halindeki otomobil ile kamyonetin içerisindeki vatandaşlar olayın şokuyla araçlarından inerek yaşlı adamın imdadına koştu. Sürücü Gökhan Ö., olayın şokuyla kaza yapan aracından inerek metrelerce koştu. Yaşlı adamın yanına gelen sürücü ve çevredekiler olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Ambulansın gelmesini bekleyen sürücü Gökhan Ö., yola savrulan Nahit Nur’un şapkasını alıp üşümemesi için tekrar başına taktı. Ambulansın gelmesiyle ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı ise karayolunu görüntüleyen güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Karayolunu kullanan meraklı vatandaşlar ise kazayı görür görmez araçlarını park ederek olay yerine koştu. (GÇ-OA

