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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yanan evlerdeki soğutma çalışmaları sürüyor

Yanan evlerdeki soğutma çalışmaları sürüyor

YÜKSELEN DUMANLAR (GÜNDÜZ)

Ahşap Ev 

-YANAN EVLER (GECE)

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen ve 2 evin kullanılamaz hale gediği yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.Alınan bilgiye göre, Asan Ailesi'ne ait iki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Kadir ve Osman Asan’a ait olan ahşap evleri kısa sürede sardı. Yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekipleri yangının diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, yangın saat 03.00 sıralarında söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarına ise günün ilk saatlerine kadar sürdürdü.
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