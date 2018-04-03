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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Yanan evinin ardından gözyaşlarına boğuldu İzle

Yanan evinin ardından gözyaşlarına boğuldu İzle

Gözyaşı döken kadın

Yaşlı Kadın Karya Gözyaşı İtfaiye Eri Yangına Müdahale 

-İtfaiye erinin sakinleştirmeye çalışması
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Detaylar

( SAKARYA -HD)- İtfaiye ekipleri sakinleştirmeye çalıştı- Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi SAKARYA

- Sakarya’nın Hendek ilçesinde iki katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Evinin yandığını görerek gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı kadını ise itfaiye erleri sakinleştirmeye çalıştı. Yangın, dün akşam saatlerinde Hendek ilçesi Muammer Sencer Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sulübe Onsekizoğlu’nun kiracı olarak oturduğu iki katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı sonrasında kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada olay yerine gelen Sulübe Onsekizoğlu isimli yaşlı kadın, söndürme çalışmalarını izlerken uzun süre gözyaşı döktü. Gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı kadını itfaiye eri sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
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