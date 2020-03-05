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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yalova'daki yolsuzluk davasından tutuklu sayısı 17 oldu

Yalova'daki yolsuzluk davasından tutuklu sayısı 17 oldu

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamına hakim karşısına çıkan 5 kişiden 3'ü tutuklanırken 2 kişi ise adlı kontrolle serbest bırakıldı. Böylelikle tutuklu sayısı 17'ye cıktı. Yalova Belediyesinde yaşanan yolsuzluk sonrası Pazartesi günü gözaltına alınan 5 kişi bugün hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme sonrası A.R.A. , T.K ve T.D. tutuklanırken, A.D. ve T.T. adli kontrolle serbest brakıldı. Vefa Salman Yalova Belediye Başkanlığı görevinden soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmada Başkan Yardımcısı Halit Güleç ' in de içinde olduğu toplam 17 kişi tutuklu yargılanıyor.

Yolsuzluk Soruşturması Adli Kontrol Yolsuzluk Irak Trol 

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