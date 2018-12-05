Yalova Belediyesi’ne silahlı saldırı



Saat 11.00 sularında belediye binasına gelen Ö.D. belediye başkanı ile görüşmek istediğini yetkililere iletti. Yetkililerden ' Belediye başkanı burada yok ' cevabını alan şahıs, ' Burada olduğunu biliyorum. Görüşmek istemiyorsa o benim ayağıma gelecek ' diyerek silahını çıkartıp havaya 2 el ateş etti. Siniri geçmeyen şüpheli ortalığı da dağıttı.

Polise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplere teslim olan Ö.D, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ' ne götürüldü. Polis olay yerinde inceleme yapıyor.

