Vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek yüz binlerce lire dolandırdılar



Bir yıl içinde istismar yoluyla yüzbinlerce lira dolandırdıkları tespit edilen ve aralarında kadınların da bulunduğu 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcılık için iletişim merkezi kurmuşlar Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yapılan çalışmalarda Kumluca ilçesinde iş yeri olarak kullanılan bir adreste, çeşitli vakıf, dernek, Kur'an-ı Kerim kursu gibi kurum ve kuruluşların isimlerini kullanarak, insanların dini ve vicdani duygularını istismar ederek şebeke tespit edildi. İş yeri olarak kullandıkları bir daireyi yayın evi olarak gösteren şüphelilerin bu iş yerini iletişim merkezi gibi kullandıkları, yardıma muhtaç insanlara veya sosyal sorumluluk amacı ile kurulmuş kuruluşların adını istismar ederek küçük miktarlarda 50 TL ile 300 TL arasında yardım talebinde bulundukları bilgisine ulaşıldı. Yüzbinlerce lira haksız kazanç Şüphelilerin bazı vatandaşları ise her ay arayarak düzenli olarak para talebinde bulundukları, mağdurların daha önceden yapmış oldukları yardımları da kayıt altına aldıkları anlaşıldı. Ad, soyad, adres vb. gibi kişisel bilgileri, veri depolamaya yarayan özel bir program ile kayıt altına alan dolandırıcıların bu program sayesinde 20 binden fazla kişinin bilgisini ellerinde bulundurdukları, bu dolandırıcılık olayı ile sadece bir yıl içerisinde yüzbinlerce Türk Lirası haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Dolandırılan vatandaşlar şikayetçi oldu Soruşturma sürecinde tespiti yapılan mağdurların beyanlarının alınması için 34 İl Emniyet birimi ile koordine kurularak tespiti yapılan mağdurlar bilgilendirildi ve şikayetleri alındı. Mağdurlar alınan beyanlarında yoksul çocuklara, Kur'an-ı Kerim kurslarına, sosyal yardım kuruluşlarına yardımcı olma düşüncesiyle bu paraları verdiklerini, bu şekilde kendilerini istismar edildiği gerekçesiyle dolandırcılardan şikayetçi oldular. Şüphelilerin herhangi bir vakıf ya da dernek faaliyeti altında yasal olarak bağış toplamadığı, ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar neticesi tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyon ile Kumluca ilçesinde 1 ' i işyeri olmak üzere toplam 4 adreste arama yapıldı. Aralamalarda G.N., S.K., M.S., İ.Y., A.Ö. ve H.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. İşyeri olarak kullanılan dairede çok sayıda bilgisayar, hard disk, cep telefonu ve mağdurlara söylenecek metinlerin yazılı bulunduğu dokümanlara el konuldu. 6'sı da tutuklandı, operasyon anı kamerada Gözaltına alınan 6 şüpheli, “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme” suçlarından Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerin Türkiye ' nin birçok ilinde mağdur ettikleri vatandaşlara yönelik tespit çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafınan paylaşılan operasyon vdeosunda polisin biranda odaya girmesiyle dolandırıcıların neye uğradığını şaşırrdığı dikkat çekerken polis, şüplelileri tek tek yere yatırarak etkisiz hale getirdi.



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